Elenco de Friends prepara homenagem para Matthew Perry no Emmy Awards

O legado de Matthew Perry não vai ser esquecido! De acordo com o jornal The Daily Mail, o elenco de Friends estão negociando uma homenagem para o intérprete de Chandler Bing no Emmy Awards.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer devem subir ao palco da premiação para compartilharem memórias do ator, que foi encontrado morto aos 54 anos de idade na hidromassagem de sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 28 de outubro deste ano.

Jen, Lisa e o resto do elenco querem homenageá-lo publicamente em algum momento e dar a ele a homenagem que ele merece - e tem havido rumores para fazer isso no Emmy do próximo ano. Todos eles adorariam se reunir no palco para falar sobre Matthew e também ter seu próprio momento único, compartilhando memórias sobre ele e contando ao mundo sobre o homem que ele era na vida real. Se todos chegarem a um acordo sobre uma homenagem digna e receberem a bênção de sua família [de Matthew], eles certamente vão se unir para fazer daquela noite um momento especial para Matthew e todos que o amavam, disse uma fonte ao veículo.

A 75ª edição do Emmy Awards vai acontecer em 15 de janeiro de 2024 após ser adiada por conta da greve dos atores de Hollywood.