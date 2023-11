Charge - 18 de novembro de 2023

A fábrica desativada da Brinquedos Gulliver, de São Caetano está sendo leiloada, com lance mínimo de R$ 74.777.511. A empresa tem cinco décadas (foi fundada em 1973) e, ao longo de sua história, produziu brinquedos icônicos, como o Forte Apache, personagens como Batman e Robin, Super-Homem, Mulher-Maravilha, Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, além das bonecas Agarradinha, da Turma da Mônica e, mais recentemente, a miniatura do jogador Neymar. Em 2017, já com problemas financeiros, a fábrica havia entrado com pedido de recuperação judicial.