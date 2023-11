Tarcísio pede que prefeitos da região que cancelem eventos a céu aberto

Os prefeitos do Grande ABC estiveram nesta sexta-feira (17) em reunião no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A pauta do encontro foi a previsão de chuva e fortes ventanias previstas para atingir a Grande São Paulo, Vale do Paraíba, algumas regiões do interior como Sorocaba, Itapeva e Campinas, além do Litoral Norte e Baixada Santista durante o feriado prolongado da Consciência Negra. De acordo com o alerta emitido pela Defesa Civil, entre sábado e segunda esses locais devem ser acometidos por rajadas de ventos de até 100 km/h e tempestades.

Durate a reunião, o governador pediu aos prefeitos que cancelem eventos a céu aberto que reúnam grande público, além de criar um comitê de gerenciamento de crise visando rápida resposta em casos de desastres naturais. Estiveram presentes o prefeito de Mauá e presidente do Consórcio Intermunicipal, Marcelo Oliveira (PT), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), a prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD) o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), o vice-prefeito de São Caetano, Dr. Seraphim (PL) e a vice-prefeita de Diadema, Patty Ferreira (PT).

“Estamos todos atentos, foi criado um canal de comunicação com governador, prefeitos, Defesa Civil, Enel, Sabesp, entre outros, para que possamos dialogar e acompanhar em tempo real os acontecimentos, além de podermos agilizar as ações”, explicou o prefeito Marcelo Oliveira.

PRONTIDÃO

O governo do Estado colocou de prontidão 5 mil agentes de Defesa Civil para atuação emergencial em 177 cidades. O governador Tarcísio de Freitas instituiu um gabinete de crise para pronta resposta à população em caso de danos severos à infraestrutura ou catástrofes decorrentes de eventos climáticos extremos.

Simultaneamente às ações de Defesa Civil, o gabinete de crise no Palácio dos Bandeirantes vai coordenar a comunicação e medidas conjuntas entre Estado, prefeituras e concessionárias para ação imediata em eventuais emergências durante e após os temporais. O objetivo é minimizar impactos de quedas de árvores e restabelecer o fornecimento de energia em locais críticos no menor tempo possível.

Uma equipe de meteorologistas e hidrólogos também vai atuar em período integral para monitorar, em tempo real, as regiões do Estado com possibilidade de maior volume de chuvas e ocorrência de ventos mais fortes, orientando as ações do poder público em situações de emergência ou ocorrências de desastres.

PARQUES

Diante do alerta emitido, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, determinou que os parques da cidade fechem os portões às 14h neste sábado. Amanhã, a decisão será reavaliada. O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, seguiu o mesmo caminho e determinou que os parques da cidade funcionem das 9h às 12h, entre hoje e segunda-feira (20).