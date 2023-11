Empresa responsável pela organização dos shows de Taylor Swift se pronuncia após morte de fã no Rio de Janeiro

Logo depois da morte de uma fã durante o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro ser noticiada na última sexta-feira, dia 17, a T4T, empresa responsável pela organização das apresentações da cantora norte-americana no Brasil, se pronunciou.

O Brasil passa por uma forte onda de calor e a sensação térmica no local do show era de 60 graus. Segundo fãs, a T4F foi acusada de não permitido a entrada de garrafas de água no estádio. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Ana Clara Benevides, de 23 anos de idade, teve parada cardiorrespiratória e não resistiu ao chegar no hospital.

Nas redes sociais, a empresa disse:

É com muita tristeza que informamos o falecimento de Ana Clara Benevides Machado, 23 anos. Na noite de ontem, Ana Clara se sentiu mal e foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas e paramédicos, sendo encaminhada ao posto médico do Estádio Nilton Santos para o protocolo de primeiros socorros. Diante do quadro, a equipe médica optou pela transferência ao Hospital Salgado Filho, onde, após quase uma hora de atendimento emergencial, infelizmente veio a óbito. Aos familiares e amigos de Ana Clara Benevides Machado nossos sinceros sentimentos.