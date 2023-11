Harden conquista primeira vitória com os Clippers na NBA; LeBron lidera os Lakers

Em uma jornada onde mostrou categoria e poder de decisão, James Harden fez a diferença na vitória do LA Clippers sobre o Houston Rockets por 106 a 100 na madrugada deste sábado pela nova Copa NBA. O astro terminou a partida com 24 pontos, pegou nove rebotes, e ainda converteu o lance livre que determinou o triunfo diante de sua torcida.

"É uma sensação maravilhosa conseguir esta vitória. É um alívio, pois passamos por maus momentos nos últimos jogos e agora temos que encarar esse resultado como uma nova perspectiva", afirmou o atleta após perder suas cinco primeiras partidas com o uniforme dos Clippers.

No lance que decidiu a partida, Harden mostrou frieza e precisão. O confronto estava empatado em 100 pontos quando ele acertou uma cesta de três. O lance ainda rendeu uma falta pessoal.

"É uma vitória que dá confiança ao time para conseguir impor o seu jogo e também progredir para conseguir melhores atuações. Estou muito feliz com o resultado e o grupo agora vai ter uma outra condição emocional", afirmou.

A noite também foi especial para um outro grande nome da NBA. LeBron James assinalou 35 pontos no triunfo do Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazers por 107 a 95. A atuação acontece um mês depois de o veterano jogador completar 39 anos.

"Trata-se de trabalhar todos os dias, no meu corpo e nas minhas habilidades. E também manter a minha mente o mais renovada possível para ajudar a minha equipe dentro da quadra", afirmou o atleta sobre a sua boa forma física.

Quem também obteve um resultado importante foi o Phoenix Suns, que derrotou o Utah Jazz por uma diferença de apenas três pontos (131 a 128). Kevin Durant anotou 38 pontos e liderou a equipe com um basquete consistente e também muito apoio na marcação.

"Foi um grande jogo e a nossa equipe demonstrou muito espírito de luta para conseguir superar um adversário com muita qualidade. É um resultado que nos favorece para os próximos jogos", disse.

Este início de campeonato tem sido marcado por uma polêmica, mas que não envolve a parte esportiva. LaMelo Ball, principal nome do Charlotte Hornets, e uma das estrelas da Liga, vem cobrindo uma tatuagem localizada na altura do pescoço por determinação dos organizadores,.

O layout estampado na pele do atleta traz as letras LF, iniciais de seu segundo nome (LaFrance), e também uma referência a sua marca de moda recém-fundada (LaFrancé). A NBA alega que a tatuagem fere a proibição de logos comerciais ou corporativos nos corpos de jogadores. Já o estafe do atleta, em sua defesa, diz se tratar apenas das iniciais de seu nome.

Acompanhe os resultados da noite desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 99 x 130 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 99 x 120 New York Knicks

Atlanta Hawks 116 x 126 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 108 x 100 Detroit Pistons

Toronto Raptors 105 x 108 Boston Celtics

San Antonio Spurs 120 x 129 Sacramento Kings

Chicago Bulls 97 x 103 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 115 x 110 Denver Nuggets

Utah Jazz 128 x 131 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 95 x 107 Los Angeles Lakers

LA Clippers 106 x 100 Houston Rockets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder