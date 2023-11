Fã morre após passar mal no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro e cantora se pronuncia: Estou devastada

A passagem da turnê de Taylor Swift pelo Brasil era muito aguardada por fãs desde o começo de 2023. Contudo, a apresentação no Rio de Janeiro acabou em tragédia fatal. Na noite da última sexta-feira, dia 18, uma fã morreu após passar mal durante a apresentação da cantora norte-americana no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Ana Clara Benevides, de 23 anos de idade, teve parada cardiorrespiratória. O Brasil passa por uma forte onda de calor e a sensação térmica no local do show era de 60 graus. Segundo fãs, a organização do evento não havia permitido a entrada de garrafas de água no estádio.

A paciente Ana Benevides chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu, informou a assessoria da prefeitura do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Taylor Swift se pronunciou e lamentou a morte da menina:

Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Eu nem posso dizer para vocês o quanto eu estou arrasada por causa disso. Eu tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem. Não serei capaz de falar sobre isso do palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isso. Quero dizer que agora sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer a turnê ao Brasil.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o pai da jovem, Weiny Machado, contou que a filha saiu de casa para realizar um sonho e voltou morta.

Perdi minha única filha, uma menina feliz e inteligente. Estava para se formar em Psicologia em abril, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta. Quero que seja apurado, se de fato proibiram de entrar com água, se houve negligência no socorro. Sei que a cantora estava distribuindo água as fãs, e isso é absurdo para um evento desse porte. Nada vai trazer minha filha de volta, mas espero que, se confirmada a negligência, alguém seja punido, para que isso não aconteça com mais ninguém.