João Hadad revela que voltará à rotina após morte da namorada Luana Andrade: -A cada passo que eu der ela estará comigo

João Hadad contou em suas redes sociais que está voltando à rotina aos poucos após a morte de sua noiva, Luana Andrade, devido a complicações de uma cirurgia, no dia 7 de novembro. O casal ficou conhecido por ter participado da sexta edição do reality da TV Record, Power Couple, em 2022.

João contou aos seguidores como está sendo viver com o luto recente:

-Queria agradecer todas as mensagens de carinho e conforto. A Lu foi minha namorada, foi minha parceira de vida, é muito difícil entender os planos de Deus nesse momento. Uma parada inexplicável, mesmo sabendo que Ele sabe de todas as coisas, mas é isso. A ficha ainda não caiu por aqui, abriu seu coração.

Ainda falou sobre a demora para aceitar que Luana não voltará mais:

-Acho que a qualquer momento ela vai chegar e me mandar uma mensagem. Ainda não consegui concretizar na minha cabeça que nunca mais vou encontrar a Lu nesse plano, obviamente, né.

Ele foi sincero, e disse que não existe uma vida sem a noiva, e nunca existirá. Mas que percebe a necessidade de voltar para sua rotina, por mais doloroso que seja. E completou:

-Mas tenho certeza que cada passo que eu der a Lu estará comigo e isso me conforta um pouco. Ela sempre esteve do meu lado, me apoiou, me incentivou, me aconselhou muito, inclusive um dos motivos de estar aqui nesses stories é ela. Em tempos de internet, principalmente quando comecei a namorar, eu aparecia e sumia.

E se declarou:

-Ela não me fez desistir e por isso não vou desistir daqui. Vou continuar trabalhando e não vou desistir dos nossos sonhos. Por mim e por ela.