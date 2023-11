PM da região faz simulado de violência doméstica

A Polícia Militar do Grande ABC promoveu na última quinta-feira (16) um simulado de violência doméstica a fim de capacitar os agentes para lidar com as ocorrências do tipo. No treinamento, o agressor dominava a vítima mulher com o uso de arma branca, enquanto os policiais negociavam a sua rendição e planejavam o melhor momento para ação contra o oponente.

De acordo com nota da PM, “o treinamento visa desenvolver habilidades para fixação do conhecimento, bem como da atitude do policial militar para atendimento de ocorrências de gravidade, observando-se as normas e determinações vigentes, buscando o aperfeiçoamento na execução de procedimentos operacionais em casos de alta complexidade e elevado risco”.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, nos últimos 45 dias, no Grande ABC, foram registradas 1354 ocorrências de violência doméstica, “o que evidencia a necessidade de aprimorar as habilidades e protocolos de resposta das forças de segurança diante desse cenário”, finaliza a nota.

O simulado aconteceu no Centro de Formação de Soldados, localizado na Vila Guiomar, em Santo André.