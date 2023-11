Ida do feriado registra 43 km de congestionamento no Sistema Anchieta-Imigrantes

Os motoristas que optaram por descer para o Litoral já nesta sexta-feira enfrentaram grande dor de cabeça no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) – gerido pela Ecovias –, já que, juntas, às rodovias chegaram a registrar cerca de 43 km de tráfego congestionado durante a noite. O Diário passou por percurso, ambas no fim da tarde e começo da noite de ontem, e constatou a demora durante o trajeto, prejudicado também por mais uma Operação Comboio. Até segunda-feira, feriado de Consciência Negra, a Ecovias espera a passagem de 205 mil a 320 mil veículos no SAI, em direção ao Litoral.

Apesar do movimento na praça de pedágio no km 32 da Rodovia dos Imigrantes estar “tranquilo”, bastou passar pelas cabines de pagamento para enfrentar horas de desafio em um trânsito quase parado. Às 21h, tinha tráfego congestionado do km 20 ao km 47, pelo alto fluxo de veículos. Na Via Anchieta, com movimento prejudicado do km 25 ao 40 km no mesmo horário, as faixas reduzidas tinham cenário próximo ao pedágio, com a adição de concentração de caminhões, já que veículos de grande porte não podem descer pela Rodovia dos Imigrantes.

Durante a Operação Comboio, a concessionária e a Polícia Militar Rodoviária trabalham em conjunto. A Operação Comboio é iniciada com a interrupção do tráfego e a concentração de veículos para serem conduzidos em conjunto por viaturas da Ecovias e da Polícia, com uma velocidade em média de 40Km/h até o local onde as condições de visibilidade permitam que os usuários sigam viagem. Alvo de reclamações durante outras reportagens na semana, a operação voltou a ser criticada.

“Não dá para esperar tanto assim, em pleno feriado”, disse Igor Pereira de Jesus, 32, que trazia a família inteira em seu carro. “Peguei trânsito desde próximo a São Bernardo, e por lá não é devido à Operação Comboio. É ruim, porque todos aqui no carro ficam estressados, porque querem chegar logo, também começa a escurecer, e chega a insegurança”, disse o motorista. Os 50 km de congestionamento registrados nesta sexta-feira são praticamente a distância entre São Bernardo e Santos, de 53,1 km.

Na pista, durante a passagem pelo pedágio, novamente foi possível observar a presença de dezenas de ambulantes, tendo até famílias inteiras em serviço que, além de infringir a legislação estadual, ainda colocam a vida em risco, principalmente por conta das motocicletas que passavam no local, tudo isto mesmo com a denúncia do Diário, feita ontem. A Ecovias afirma que não tem “autoridade para retirar os ambulantes, apoia na organização das fiscalizações, as quais são programadas, em parceria com o Policiamento Rodoviário e DER (Departamento de Estradas e Rodagem)”.

RETORNO

Segundo divulgou a concessionária, foram planejadas operações especiais, implantadas visando “atender da melhor forma possível a demanda de veículos nos diferentes sentidos e garantir a qualidade do serviço e o conforto dos motoristas durante a viagem” durante o feriado. A Operação Descida 7X3 acontece das 7h às 19h neste sábado. Nesta configuração, ficam disponíveis para descida as pistas sul e norte da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.

Estima-se que o movimento de retorno à Capital seja realizado na segunda-feira (20), quando será montada a Operação Subida 2X8, das 11h às 2h da terça-feira (21). Nesse caso, as pistas sul e norte da Imigrantes e a pista norte da Via Anchieta estarão disponíveis para a subida da Serra. A descida será feita somente pela pista sul da Rodovia Anchieta.