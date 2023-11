AD Santo André perde e fica em 4º no Estadual de Basquete

Jogando no interior na noite desta sexta-feira, a AD Santo André não suportou a força do Sesi Araraquara e acabou superada por 74 a 58 em partida válida pelo Estadual de Basquete Feminino. Com a derrota, a equipe da região fica na quarta colocação da competição com quatro vitórias e duas derrotas. Já o time de Araraquara se mantém na liderança da competição com seis vitórias e apenas uma derrota.

A partida foi movimentada, com as duas equipes armando boas transições e explorando bem os ataques. O time do interior, porém, errou menos e manteve a boa média de cestas de três pontos, conseguindo mais eficiência ofensiva. Já o Santo André, apresentou falhas de passes e entregou bolas fáceis às adversárias, que converteram as bolas. O time do interior foi melhor em três períodos e permitiu a igualdade apenas no primeiro (16/16; 19/18; 24/21 e 16/12). “Foi um jogo super difícil, ainda estamos recuperando o ritmo de jogo, já que ficamos quase um mês só treinando e sem jogos, mas a competição continua e vamos em busca de melhores resultados”, falou a ala/pivô Sassá à Art TVweb, canal oficial da Federação Paulista de Basquete.

No domingo, o Santo André volta à quadra contra o Campinas, no Dell’Antonia, às 17h.