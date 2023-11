Diário traz especialista para alavancar o digital

Para expandir a sua participação nas plataformas digitais, o Diário contratou o especialista em marketing Rafael Santos, 43 anos, para exercer o cargo de gerente de mídias digitais. O profissional, que já atuou no jornal de 2000 a 2021, onde começou como estagiário, volta a integrar os quadros da empresa, agora em nova função.

Sua missão é tornar o jornal mais veloz na entrega de notícias relevantes, utilizando-se de sua presença no mundo virtual. Santos já começou a analisar a participação do jornal nas mídias sociais, de modo a elaborar plano de ação capaz de ampliar a agilidade e o alcance. “Ao unir tecnologia, engajamento e qualidade editorial, é possível não apenas manter, mas expandir a audiência, construindo e fortalecendo a marca Diário em nossa região”, diz.

As primeiras impressões do profissional é que existe ainda muito espaço para crescer. Atualmente, o jornal tem 239 mil seguidores no Facebook e 95,1 mil no Instagram, mas está presente também em outros aplicativos, como YouTube, X (antigo Twitter) e Spotify.

“Tenho como objetivo alavancar a audiência que reside na fusão de estratégias inovadoras no mundo digital. Com uma abordagem ágil e adaptável às novas tendências da comunicação, assegurando que o jornal permaneça relevante”, afirma Santos, que substitui Mauricio Donato, 50.

O profissional também assume o desafio de ampliar o fluxo de leitores no site www.dgabc.com.br, que recentemente passou por modernização de visual. O novo Portal do Diário possui 38 pontos de acessibilidade para promover a inclusão de pessoas com diferentes tipos de deficiência – os recursos incluem leitura em Libras e audiodescrição com voz humana.

Santos, em sua primeira passagem pelo jornal, esteve nos departamentos de Marketing e Redação. Em novembro de 2021, foi em busca de novas oportunidades no mercado, período em que aprimorou sua experiência profissional. Entre outras empresas, atuou na gestão de sites e redes sociais do Grupo Granstar, que atua no ramo de comércio de veículos das marcas Volvo, Hyundai e Chevrolet.

Para a sua nova fase no veículo de comunicação. Santos está entusiasmado. “Retornar ao Diário, uma empresa que chamo de lar profissional, é mais do que uma oportunidade, é um reencontro com uma trajetória rica em aprendizado e realizações.”

Além da motivação profissional, o gerente de mídias digitais diz que seu retorno também o entusiasma como pessoa. “Fazer parte novamente deste time onde cada desafio é uma chance de crescimento, me torna realizado na vida profissional e pessoal. Estou feliz e preparado para contribuir ainda mais para o sucesso do maior jornal regional deste País. É ótimo estar de volta!”