Prefeitura de Diadema inicia obras da UPA Paineiras

O prefeito José de Filippi Júnior (PT) anunciou ontem o início das obras para construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Paineiras, na região Norte, e entregou as melhorias do programa UBS Nota 10 que foram realizadas na unidade do bairro. O prazo para a conclusão do projeto é de 12 meses.

Filippi disse que esses investimentos só foram possíveis porque ele conta com uma equipe “valente, dedicada e competente”, e que colocou a Prefeitura “para andar para a frente, e não para trás, como no governo anterior”, que fechou a UBS Paineiras. “Agora o nosso carro tem cinco marchas para frente, e antes tinha cinco para trás”, brincou o prefeito.

A UPA será construída ao lado da UBS. Terá 22 leitos, atendimento adulto e pediátrico, e previsão de 9.000 atendimentos/mês em urgências e emergências. A Prefeitura já iniciou a construção da UPA Centro e finalizou o projeto da UPA Eldorado.

UBS NOTA 10

A unidade Paineiras foi a 19ª unidade a receber as melhorias do Programa UBS Nota 10, com revitalização do espaço físico, padronização visual, funcionários uniformizados e qualificados para atendimento acolhedor, abastecimento de medicamentos e câmeras de videomonitoramento 24 horas. Agora, falta apenas uma UBS a receber as melhorias.

O secretário de Saúde, Zé Antônio, disse que na UBS Paineiras começaram a trabalhar cinco profissionais do programa Mais Médicos, do governo federal. “Queremos agradecer o presidente Lula, que ouviu nossa cidade e tem dado a Diadema a atenção que ela merece”. Também participaram do ato os deputados estaduais Teonílio Barba e Oséas de Madureira, que enviaram emendas parlamentares para a área da saúde de Diadema.