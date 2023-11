Vereador de Mauá, Nova Era é acusado de agressão pela mulher

O vereador Zé Carlos Nova Era (PL), de Mauá, foi acusado pela mulher, Renata Bras da Silva, de agressão. Renata registrou BO (Boletim de Ocorrência) contra o marido nesta sexta-feira (17), na DDM (Delegacia da Mulher) da cidade, relatando episódio de lesão corporal, ameaça, violência doméstica e psicológica, além de perseguição, contra o liberal. Nova Era nega todas as acusações da mulher.

Renata contou que, no feriado da Proclamação da República, ela pegou o celular de Nova Era e “descobriu que ele mantinha diversos relacionamentos extraconjugais”. Então, foi questioná-lo acerca das supostas traições. Durante discussão, Renata afirmou que correu para o banheiro da casa do casal e que o vereador a acompanhou. O bate-boca continuou até que, segundo ela, Nova Era começou a agredi-la fisicamente.

Em meio à agressão, Renata disse que pediu a uma de suas filhas que ligasse para a polícia para relatar o ocorrido e que o marido a deixou trancada no banheiro das 8h às 11h30. Ela só conseguiu sair depois que policiais chegaram à sua residência e Nova Era saiu de casa.

Renata solicitou as medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, como afastamento de Nova Era de sua casa, bem como distanciamento físico dele, porque não teria sido a primeira vez que o parlamentar a agrediu.

Ela elencou que registrou quatro BOs anteriores contra Nova Era – dois em 2008, um em 2017 e outro em 2022. Renata contou que chegou a se separar do vereador, mas eles se reconciliaram em junho de 2022 e, mesmo assim, as agressões psicológicas são constantes. “Ele sempre a acusa de estar traindo, a proíbe de ter amizades e de sair de casa sem sua permissão, impede que ela saia sem a companhia das filhas e constantemente coloca rastreador no carro”, relatou Renata à DDM de Mauá.

OUTRO LADO

Vereador em primeiro mandato em Mauá e ex-presidente da Câmara, Nova Era admitiu que houve discussão com a mulher, porém, negou agressão.

Ele disse que o bate-boca começou na manhã de quarta-feira, quando ele a convidou para o aniversário do Clube Itapeva (de futebol amador) e Renata passou a acusá-lo de traição, com “falas fora de contexto”.

“Entrei no banheiro para tomar banho e, neste momento, ela também entrou, pegou meu celular e saiu. Eu rapidamente terminei meu banho e fui até ela para pegar meu celular, mas ela não quis devolver. Ela começou a falar de traição, não queria devolver meu celular. Em momento algum eu a agredi. Na verdade, ela até me deu tapas no meu pescoço e machucou minha boca, arranhou meu corpo. Eu só a segurei para parar de me agredir”, comentou.

Nova Era disse que uma de suas filhas de fato ligou para a polícia. “Na hora em que a polícia chegou, eu subi, a deixei conversar com a polícia para ela falar o que aconteceu. Automaticamente ela pegou o carro e foi embora, desde então eu não tive contato mais com ela. Eu acabei indo ao aniversário do clube do Itapeva e voltei para casa normalmente.”