Marinho defende delimitação da área do Polo Petroquímico

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), defendeu a delimitação da área do Polo Petroquímico de Capuava e fez um apelo ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para que ele siga o exemplo dos prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e Santo André, Paulo Serra (PSDB), e assine um decreto reconhecendo o polo como complexo industrial.

A afirmação foi feita durante o Fórum Mauá 2023/2033, realizado na manhã de sexta-feira e que contou com a presença do ministro. Marinho alertou sobre o risco de construções de moradias no entorno do polo e disse que não descarta fazer, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um decreto que impeça obras verticais no local.

“Não seria necessário um decreto presidencial para isso. Creio que um decreto do governador (Tarcísio de Freitas, Republicanos), junto com o prefeito da Capital seja suficiente. Mas, caso isso não seja feito, a gente (União) pode fazer um decreto presidencial com relação a isso”, disse o ministro. Você não pode construir uma indústria ao lado de uma escola, ou hospital, por exemplo, porque atrapalharia o ambiente. O mesmo vale de forma inversa. O polo está ali e construir moradias ou qualquer outra coisa pode ser prejudicial a todos. É preciso dialogar com a população do entorno e também com eventuais empreendedores sobre os riscos”, completou.

Em agosto de 2022, Marcelo Oliveira e Paulo Serra assinaram decretos que delimitaram a área do Polo Petroquímico como complexo de indústrias e empresas do setor químico, garantindo a permanência por pelo menos 50 anos. O objetivo foi institucionalizar o polo. Assim, os municípios de Mauá e Santo André reconhecem o local como uma instituição consolidada na região e garantem sua proteção.

Em agosto deste ano, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC formalizou pedido para que a medida seja adotada também pela Prefeitura da Capital e pelo governo do Estado. O pedido foi reforçado em setembro em reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, que tem Ricardo Nunes como presidente.

“O Polo Petroquímico do Grande ABC gera hoje mais de 10 mil empregos e tem um faturamento de R$ 10 bilhões por ano. É fundamental não só para a região, mas para a Capital e para o Estado. O adensamento populacional nas áreas de influência de polo precisa ser discutido. Isso pode ser evitado com decretos como os que eu e o Paulo Serra fizemos”, declarou Marcelo Oliveira.

Os decretos em Mauá e Santo André também estabeleceram a criação do Comitê Gestor de Governança do Polo Petroquímico, que ficou responsável por coordenar de maneira integrada as novas políticas públicas de promoção e apoio à operação do local. O grupo, composto por 14 integrantes, conta com representantes dos governos municipais, da sociedade civil e de associações, e tem como objetivo realizar políticas de zoneamento urbano nas áreas do entorno; elaborar estudos e diretrizes de planejamento para harmonizar a operação das empresas com os municípios e suas comunidades; e planejar e desenvolver ações para a implantação de medidas que contribuam com a qualidade de vida local.