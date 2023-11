Campanário busca hoje título da Taça das Favelas

A Favela do Campanário, em Diadema, poderá conquistar hoje dois títulos inéditos. Tanto a equipe masculina quanto a feminina estão na Final da Taça das Favelas, que acontece no Estádio do Canindé. As mulheres duelam contra Paraisópolis, às 14h, reeditando a final de 2022. Na ocasião, porém, o time paulistano levou a melhor. Já o masculino, às 15h45, enfrenta Cidade Tiradentes, que tem a melhor campanha do torneio. Em ambas as partidas ninguém terá vantagem. O empate levará a decisão para os pênaltis.

Jean Sales, presidente da CUFA Diadema e treinador das equipes masculina e feminina da cidade, está otimista. “Está sendo uma sensação inexplicável para mim. Criado e nascido no Campanário, estar a frente das duas modalidades significa que todo trabalho está sendo bem feito e, se Deus quiser, vamos trazer o título para Diadema, a cidade que tenho orgulho de fazer parte da história”, diz.

As finais feminina e masculina terão transmissão ao vivo da Globo.