Mbappé admite que Bola de Ouro para Messi foi justa: 'Ganhou a Copa do Mundo, mereceu'

Mbappé foi o escolhido na seleção francesa para falar sobre o duelo com Gibraltar, neste sábado, pelas Eliminatórias da Eurocopa, em Nice. E como o jogador dificilmente atende a imprensa, o papo rendeu diversos assuntos, entre eles se não achou injusto não ser escolhido o Bola de Ouro. Sincero, elogiou a escolha de Messi e admitiu que o argentino mereceu após ganhar a Copa do Mundo do Catar.

"Como disse, não sou alguém que tem medo. E não tenho problemas em falar sobre o assunto. Haaland teve uma ótima temporada, eu também. Mas perto de quem ganhou um Mundial isso não conta muito. Na noite de 18 de dezembro eu sabia que tinha perdido o Mundial e a Bola de Ouro também", admitiu Mbappé. "Messi tinha de vencer, ele mereceu. Ganhou o Mundial e é um dos maiores da história para mim."

O atacante ainda admitiu que trabalha de uma maneira mais livre na seleção francesa, enquanto é mais tático no Paris Saint-Germain, no qual ajuda na marcação. Mas tratou de enfatizar que se dá bem em ambos os trabalhos, com Luís Enrique no clube e Didier Deschamps, na esquadra nacional.

"Aceitei muito bem, ele é um grande treinador, tem muito a me ensinar", afirmou, sobre o espanhol do PSG. "Desde o primeiro dia eu disse a ele que não teria problemas comigo, pois sempre trabalhei muito bem com os treinadores que tive."

Mbappé falou sobre as diferenças entre os comandantes, mostrando respeito por cada estratégia. "O treinador aqui (Deschamps) está se adaptando aos nosso adversário, o que me torna um jogador diferente, mais livre. Já Luis Enrique me dá mais obrigações e me adapto a todos esses esquemas."