Influencer? Motorista que atropelou Kayky Brito faz harmonização e tem contato para 'publis'

Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou Kayky Brito, vive uma vida de influenciador após o acidente. Ele acumula 184 mil seguidores no Instagram, tem contato para publicidades e, na última quinta-feira, 16, revelou que fez harmonização facial.

Kayky foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. Diones, que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos, prestou socorro no local e chamou o Corpo de Bombeiros.

Após o atropelamento, Kayky foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa DOr, onde ficou até o dia 29 de setembro. Ele já chegou a mostrar os procedimentos de fisioterapia aos fãs.

Em 27 de setembro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do atropelamento do ator e informou que o motorista não seria indiciado pelo acidente. Conforme as investigações, ele estava abaixo do limite da velocidade permitida e prestou socorro a Kayky, como manda a lei.

Desde que sua identidade foi revelada, Diones tem ganhado seguidores nas redes sociais. Ele chegou a dar entrevista para o programa Encontro, da TV Globo, e para alguns podcasts - ele divulgou alguns trechos em seu perfil oficial.

Na sua biografia, ele divulga um e-mail de contato para negociar publicidades no perfil. O motorista já realiza com frequência, por exemplo, a divulgação de uma empresa de seguro de automóveis. Além das "publis", ele costuma publicar mensagens motivacionais e religiosas.

Na quinta-feira, 16, Diones contou que fez harmonização facial. "Injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito", disse. Veja o resultado aqui .

Em outubro, Diones também divulgou com os seguidores que conseguiu comprar um carro novo após o acidente com Kayky. "Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos, e poder aumentar a minha renda mensal, rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar", escreveu.