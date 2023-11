Botafogo faz acordo na Justiça para quitar dívidas trabalhistas em até 10 anos

O Botafogo conseguiu fechar um acordo no RCE Trabalhista nesta sexta-feira, no qual compromete-se a pagar todas suas dívidas com ex-funcionários e ex-jogadores em um prazo de 10 anos. Foram mais de 365 dias de negociações entre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube com integrantes do clube social, Comissão de Credores, SINDECLUBES, Ministério Público do Trabalho, Coordenadoria de Apoio à Execução e a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

"Com o novo modelo, as dívidas ficam equacionadas à realidade de fluxo de caixa e às receitas atuais do Botafogo, permitindo que o clube se mantenha competitivo ao passo em que quita seu passivo histórico", informou o Botafogo. "Desde que a SAF assumiu a gestão dos ativos de futebol do Botafogo, a dívida trabalhista foi reduzida em, aproximadamente, 20% e a previsão é de que seja integralmente quitada em cerca de 10 anos."

As negociações foram realizadas pelo CEO da SAF, Thairo Arruda, o vice-presidente executivo Jonas Marmello, Igor Fonseca Rodrigues, magistrado titular da CAEX do TRT-1, César Marques, presidente do TRT-1, a Comissão de Credores representada pelos advogados Bichara Abidão Neto, Carlos Moutinho, Leonardo Laporte, Theotonio Chermont, Joana Prado e Henrique Fragoso, também representante do SINDECLUBES.

"John Textor sempre destacou o seu compromisso com o acordo de acionistas e, principalmente, com o Botafogo. Essa homologação é histórica e representa o primeiro passo para a equalização da dívida trabalhista do clube social. Foram meses de negociações, diálogo, respeito e entendimento entre as partes", ressaltou o CEO Thairo Arruda.

"O Botafogo entrou em uma fase de maturação de seus projetos estratégicos e a homologação do RCE trabalhista é extremamente representativa, demonstrando que o plano de gestão da SAF está no caminho certo", completou.

Jonas Marmello e o advogado Raphael Sá representaram a SAF do Botafogo, enquanto o clube ainda mandou o gerente jurídico Daniel Bombarda e o advogado Igor Graham Bell, além do vice-presidente jurídico Marcelo Barbieri e do escritório Capanema e Belmonte Advogados.

"A homologação do novo acordo no Regime Centralizado de Execuções é um marco na história do Botafogo. Pela primeira vez, o clube construiu um acordo negociado com a participação de todos os stakeholders. Nesta nova fase, conseguimos adequar à realidade, as expectativas financeiras e desportivas da SAF e dos credores do Botafogo de Futebol e Regatas", endossou Jonas Marmello.

"O apoio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região foi imprescindível para o êxito das tratativas. Além disso, ressaltamos a compreensão e o espírito colaborativo dos advogados dos credores, que entenderam a importância de um Botafogo forte e vitorioso, também fora de campo, para que o clube resolva finalmente as pendências de seu passado e possa focar em um futuro glorioso."