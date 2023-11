Goleiro pede Guarani com a 'cabeça no lugar' para seguir na briga pelo acesso na Série B

Goleiro e um dos mais experientes do elenco, Pegorari pede que o Guarani tenha a cabeça no lugar nos dois últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Após frequentar o G-4 - grupo de acesso -, o time de Campinas vive um jejum de seis jogos, que fez com que saísse da briga e caísse para o nono lugar na tabela, com 57 pontos, a quatro do Atlético-GO.

Mesmo distante, o Guarani ainda tem chances matemáticas de garantir sua presença na elite de 2024. Para isso, terá que vencer o ABC, neste domingo, às 15h45, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 37ª rodada, e ainda secar os concorrentes diretos. Depois, definir o acesso na última rodada, no duelo direto contra o Atlético-GO, em Goiânia (GO).

O goleiro Pegorari reprovou o empate por 1 a 1 diante do Criciúma e quer a equipe com a cabeça no lugar contra o ABC, para seguir brigando pelo acesso. "Contra o Criciúma não foi o resultado que queríamos para manter a chama ainda mais viva por uma vaga na elite do futebol brasileiro, mas vamos encarar o jogo do ABC da mesma maneira. Enquanto a matemática permitir, a gente vai buscar. É hora de manter a cabeça no lugar e focar em realizar um bom jogo."

Para a partida, o técnico Umberto Louzer será obrigado a mexer no time. Após levarem o terceiro amarelo, o lateral esquerdo Mayk e o meia Bruninho estão fora deste jogo decisivo. Caíque Silva deve ser acionado na lateral esquerda, uma vez que é o reserva imediato da posição. Já no meio, Isaque retorna, após ser vetado no último jogo, com uma gastroenterite.

O treinador ainda espera as voltas do atacante Bruno José e do volante Matheus Barbosa, entregues ao departamento médico. Caso sigam sem condições de jogo, Wenderson, que fez um bom jogo contra o Criciúma, deve ser mantido no meio de campo, enquanto Iago Teles segue formando a dupla de ataque com Derek. A boa notícia será a volta do zagueiro Alan Santos ao time titular. O defensor cumpriu suspensão na última partida e retorna para formar a dupla de zaga com Lucão, entrnado na vaga de Alvariño.

Com isso, o provável Guarani para ir a campo é este: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Caíque Silva; Matheus Bueno, Wenderson (Matheus Barbosa) e Isaque; Iago Teles, Bruno José e Derek.