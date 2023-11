Sensação térmica no Rio chega a quase 60°C e bate recorde

O Rio de Janeiro registrou nesta sexta-feira, 17, a maior sensação térmica já medida pelo sistema AlertaRio, da prefeitura: foram 59,3°C registrados em Guaratiba, na zona oeste, às 10h20. Até então, o recorde era da terça-feira, 14, quando foi registrada sensação térmica de 58,5°C no mesmo local. O AlertaRio monitora a temperatura na capital fluminense desde 2014.

A temperatura, no entanto, não foi recorde: o AlertaRio registrou nesta sexta-feira máxima de 41,4°C, também em Guaratiba. O recorde do ano foi na quinta-feira, 16, no mesmo bairro: 42,6°C.

A sensação térmica é a maneira como o corpo humano percebe a temperatura do ambiente. Quando a pessoa sai do mar, da piscina ou do banho, por exemplo, tem a sensação térmica de frio, mesmo quando a temperatura do ambiente é de calor, porque o corpo está molhado. Os principais fatores que influenciam nessa sensação são a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Quanto menos vento e mais seco o ambiente, maior a sensação térmica.

As dez maiores temperaturas registradas neste ano pelo sistema AlertaRio foram as seguintes:

16/11 - 42,6°C no bairro de Guaratiba

12/11 - 42,5°C em Irajá

14/11 - 42,2° em Irajá

17/02 - 41,8°C em Irajá

26/02 - 41,4°C em Irajá

03/03 - 41,4°C em Irajá

17/11 - 41,4°C em Guaratiba

04/03 - 41,3°C em Irajá

04/02 - 41,1°C em Santa Cruz

18/09 - 41°C em Irajá

Já as maiores sensações térmicas foram:

59,3°C em Guaratiba no dia 17/11 às 10h20

58,5°C em Guaratiba no dia 14/11 às 09h15

58,3°C em Santa Cruz no dia 17/2 às 15h15

58,0°C em Santa Cruz no dia 4/2 às 15h