Zverev fecha fase de grupos do ATP Finals com vitória e se despede do ano com 55 triunfos

Alexander Zverev e Andrey Rublev entraram em quadra para o último jogo da fase classificatória do ATP Finals já sem chances de ir às semifinais, com Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev já garantidos. Mesmo assim, fizeram um jogo agradável, com triunfo por duplo 6/4 do alemão que fecha a temporada por cima após sofrer com grave lesão em 2022.

Foi o 55º triunfo de Zverev em um ano de recuperação, no qual voltou a subir no ranking e termina na sétima colocação. Ele fechou o jogo com saque forte e devolução para fora do russo, seu grande amigo e no qual deu um forte abraço na rede, após batalha de 1h41.

Apesar de sonhar com o tricampeonato após as conquistas de 2018 e 2021 do ATP Finals, Zverev fecha a temporada com saldo positivo e feliz por voltar a jogar em alto nível. Ele ganhou duas partidas na competição, mas acabou em terceiro na faixa, enquanto Rublev se despede sem nenhum set vencido.

O jogo começou com o russo abrindo 2 a 0 e dando a impressão que desencantaria na competição. Mas Zverev devolveu a quebra e empatou. Com 4 a 4, o alemão aproveitou novo break point e depois sacou para fechar.

No segundo set, o alemão não deu mais chances de quebra ao oponente. Sacando bem, confirmou todos os seus serviços e ainda se beneficiou do break point na sétima parcial, quando abriu 4 a 3 e disparou para o triunfo.