Fernanda Paes Leme se emociona ao falar do processo de gravidez: - Não dava para acreditar que ia vingar

Fernanda Paes Leme está esperando a sua primeira filha com o noivo, Victor Sampaio, e curtindo cada momento da nova fase. Aos 40 anos de idade, a atriz e apresentadora usou as redes sociais para gravar um vídeo e bater um papo com os seus seguidores.

Em poucos minutos, ela relembrou o processo dolorido para engravidar, já que em 2021 ela teve uma gestação interrompida:

- No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão.

Após o triste momento, Fernanda contou que decidiu congelar seus óvulos:

- Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo.

Após algum tempo, Fernanda descobriu que seu endométrio era muito fino e acabou passando por tantos recursos clínicos, que teve uma endometriose. Foi durante este período que notou que estava com a menstruação atrasada.

- Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida.