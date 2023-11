No Rio de Janeiro, Taylor Swift faz passagem de som sob sol de quase 40 graus

Mais perto do que nunca! Nesta sexta-feira, dia 17 acontecerá o primeiro show da The Eras Tour no Brasil. Já nos preparativos - e em meio a um calor de quase 40 graus! - a cantora Taylor Swift pode ser vista ensaiando para a tão aguardada apresentação.

Este marca uma das últimas passagens de som antes do show acontecer no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio De Janeiro. Alguém mais ansioso por aí? A entrada dos fãs no local está prevista para iniciar as quatro horas da tarde, e, as sete e meia da noite a artista subirá no palco para dar início a primeira apresentação da turnê em solo brasileiro.

Vale lembrar que a cantora ainda tem shows marcados para os dias 18 e 19 de novembro, também no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 ela se apresenta na capital paulista, no Estádio Allianz Parque. E acredite se quiser: mais de 300 mil ingressos foram vendidos para todas as datas e todos tickets já estão esgotados.