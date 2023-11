Sandra Annenberg tem alta após pisar em taturana e tranquiliza os fãs: - Estou ótima e sem dor nenhuma

Está tudo bem! Sandra Annenberg foi parar no hospital após pisar em uma taturana na porta de sua casa. Assim que recebeu alta e foi para casa, a jornalista gravou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os seus fãs.

- Estou ótima, estou bem e sem dor nenhuma, passou, começou.

Sandra então explicou que antes de pisar no animal, ela o viu na porta de sua residência e achou tão interessante que chegou até a filma-lo. Mas no fim do dia, quando estava descalça e foi se despedir de uma amiga e da filha, acabou pisando na taturana:

- Fomos levá-las na porta eu estava descalça, piso em alguma coisa e senti uma fisgada. Achei que tivesse sido picada por uma formiga. Aqui em casa tem muito bicho. Está doendo muito. A dor começou a doer muito. Comecei a gritar de dor. Ardia, queimava, uma dor alucinante. Peguei um gelo, passou. Quando tirei o gelo continuava doendo.

Em seguida, ela relatou a dor que sentiu:

- Eu sabia que alguém saberia. É uma taturana cachorrinho. A picada desse bicho, a queimadura desse bicho, não é nada de diminutivo, não. A queimadura é enorme. Meu médico falou que talvez eu fosse precisar de um soro. Jamais iria imaginar que existisse soro para taturana. Comecei a ficar apavorada.

- Levei a taturana para o hospital. Fica aqui o meu alerta, eu soube que nessa época de extremo calor, é a época que elas reproduzem e crescem. Depois elas viram mariposa. Não saiam matando esses bichos por aí.