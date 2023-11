Policiamento do Grande ABC realiza simulado para combater violência doméstica

Segundo a equipe do Comando do Policiamento de Área Metropolitana Seis, localizado na Vila Guiomar de Santo André, a quantidade de casos de violência doméstica no Grande ABC tem apresentado um saldo de 1.354 ocorrências apenas nos últimos 45 dias. A estimativa que portanto beira os 30 casos diários na região, estimulou os agentes a treinarem habilidades para os casos, principalmente àqueles que oferecem elevado risco.

O simulado, que ocorreu ontem (16), cogitou a cena inicial de oponentes em posse de arma branca. Na cena, em que a vítima é coagida e sofre ameaça de vida, os agentes praticaram, sobretudo, técnicas para protegê-la e, logo em seguida, dialogar e desarmar o agressor.

De acordo com o Comando, o treinamento visa desenvolver habilidades para fixação do conhecimento, bem como da atitude do policial militar para atendimento , observando-se as normas e determinações vigentes, buscando o aperfeiçoamento na execução de procedimentos operacionais em casos de alta complexidade.