Sem citar ataque do Hamas, Janja pede trégua em Gaza em evento com mulheres de Maduro e Erdogan

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, defendeu o cessar-fogo "imediato" do conflito na Faixa de Gaza em mensagem enviada ao encontro promovido pela primeira-dama da Turquia, Emine Erdogan. No vídeo, Janja condena a morte de mulheres e crianças no enclave palestino, mas sem mencionar o ataque terrorista do Hamas contra Israel. O evento também contou com Cilia Flores, mulher do ditador venezuelano, Nicolás Maduro.

"Jamais imaginei que depois da 2ª Guerra e de todos os seus horrores, nós teríamos que assistir a um massacre de bebês, de crianças e jovens. É intolerável", afirma a brasileira. "Se aprofunda a cada dia a necessidade de um cessar-fogo imediato e abertura dos corredores humanitários para entrada de medicamentos e alimentação. E mais urgente ainda é o fim do conflito", acrescentou.

Janja foi convidada para o encontro de primeiras-damas em Istambul, chamado "Todos Pela Paz na Palestina", mas afirma que não pode comparecer presencialmente. O vídeo enviado a Turquia foi compartilhado por ela nas redes sociais.

O documento final do encontro, que não foi assinado por Janja, também condena e violência em Gaza e pede por cessar-fogo, mas não cita o ataque do Hamas. "O massacre de mais de 11 mil civis, em sua maioria mulheres e crianças, na tragédia em Gaza desde 7 de outubro constitui uma das mais graves violações da lei internacional", diz o texto.

No encontro, estiveram presentes representantes do Catar, Senegal, Malásia, Uzbequistão, Congo, Bangladesh, Bósnia e Herzegovina, Líbano, Escócia, Líbia, Emirados Árabes Unidos e Egito. Além de uma representante especial palestina.

Assim como Janja, a primeira-dama da Venezuela, Cilia Flores, também participou apenas por vídeo. A mulher do ditador Nicolás Maduro, por sua vez, caracterizou o conflito em Gaza como "genocídio". "Vemos as vítimas em Gaza, vemos a morte de crianças, mulheres, idosos... Vemos as vítimas civis saindo das suas casas destruídas, mas sem ter como deixar a cidade porque eles estão em uma prisão a céu aberto", acrescentou, segundo relato da agência estatal turca Anadolu.

Turquia acusa Israel de cometer crimes de guerra

Em um tom acima do que foi adotado pelo documento final do encontro, a anfitriã Emine Erdogan pediu a condenação de Israel pelo que chamou de "Holocausto" na Palestina.

"Peço que todos os membros relevantes do Estado de Israel sejam processados perante o Tribunal Penal Internacional por todos os crimes de guerra que cometeram. Acredito que aqueles que afirmam que o holocausto pós-moderno na Palestina é uma manifestação do direito à autodefesa devem ser igualmente responsabilizados", disse a primeira-dama turca no encontro.

Na mesma linha, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tem acusado Israel de cometer crimes de guerra na Faixa de Gaza e já chamou Israel de "Estado terrorista". Enquanto o Hamas, na visão de Ancara, é considerado um movimento de "libertação".

As declarações recentes levaram Israel a convocar o embaixador na Turquia. Os dois países tem um passado tenso e já chegaram a cortar relações diplomáticas nos últimos anos.

A guerra que se arrasta desde o dia 7 de outubro deixou mais de 11 mil mortos do lado palestino, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. A invasão israelense é uma resposta ao ataque dos terroristas, que mataram 1.200 pessoas e arrastaram cerca de 240 para o enclave como reféns.