Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

Diante dos alertas para temporais de Defesas Civis municipais, a programação está mais curta. Entretanto, o Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.

SANTO ANDRÉ

De 14 a 17 de novembro de 2023 (terça a sexta-feira), com entrada gratuita, acontece o 5º Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil, versão brasileira do festival criado na Argentina com sede em Santo André, que nesta edição será realizado em parceria com o Sesc Santo André. A 5ª edição do festival tem como temática o “Teatro Adolescente e Ancestralidades” e conta com a participação de Daniel Munduruku, Banda Sinfônica Jovem do Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí, entre outros, fazendo um convite para um encontro entre diferentes gerações, acenando para o passado a partir do tempo presente. Um olhar para trás que cumprimenta e abraça suas próprias imagens e memórias ancestrais.

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Em uma mesma casa, três famílias se reúnem, mas em três décadas distintas: 1963, 1993 e 2023. Todas estão juntas em uma noite de Natal e mostram suas visões a respeito da data e da importância da celebração em família. Esse é o enredo de Casa 30 – O Musical, um espetáculo teatral que será encenado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, pela Cia de Artes Além do Véu, da Comunidade Evangélica Além do Véu. A apresentação acontece na Avenida Caminho do Mar, 2.057, Rudge Ramos, em São Bernardo.

RIBEIRÃO PIRES

Com intuito de promover a valorização da cultura e ancestralidade dos povos negros, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará no próximo domingo (26), a partir das 11h, a 1ª Feira Afro Ribeirão Pires. O evento estava programado para este final de semana, mas foi reagendado devido a previsão de chuva e ventos entre 60 e 80 km/h para os próximos dias na cidade. Durante a Feira, a Praça Central terá tendas dedicadas à gastronomia africana, peças de vestuário e artes para religiões de matrizes africanas, artesanatos indígenas e livros, além de espaço para cabelos e penteados afro (tranças e dreads).

ACOMPANHE MAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

Passeio Guiado Centro Histórico de São Bernardo

São esperadas paradas e explanações sobre antigas igrejas e capelas, como Capela Santa Filomena, Capela Nossa Senhora da Boa Viagem, Basílica Menor de Nossa Senhora da Boa Viagem (Igreja Matriz) e Torre da Igreja Matriz, além da Rua Marechal Deodoro. Para participar gratuitamente, basta se inscrever pelo e-mail memoria.cultura@saobernardo.sp.gov.br.

Data: nesta quarta (22), das 9h às 11h.

Local: Rua Marechal Deodoro, 637 - Centro.

Circo Tio Paulo, com Basta Sonhar (São Bernardo)

São 40 artistas em uma performance de dança, malabares, equilibrismo, palhaçaria e mágica. É possível adquirir ingressos antecipadamente em: www.circomoscouinternacional.com.br.

Data: de sexta a segunda, sendo o primeiro dia com sessão às 20h30; sábado e domingo, com opções às 16h, 18h e 20h30 e na segunda, às 20h30.

Local: Rua do túnel, atrás do Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib.

Encontro de Capoeiristas (São Bernardo)

Comandado pela Professora Kianda, o evento gratuito visa à confraternização e discussão sobre as origens, trabalho e diretrizes dos capoeiristas. Na programação haverão intervenções de dança, lutas, culinária, música, apresentação de Jongo e Maculelê, Danças dos Orixás (com Fábio Faria) e Roda de Samba (com o Projeto Samba & Amigos).

Data: este domingo (19), das 11h às 17h.

Local: Centro Cultural Jácomo Guazzelli. Rua Rosa Pacheco, 201 - Ferrazópolis.

Beatles 4ever (São Bernardo)

O espetáculo musical conta, em detalhes, a trajetória da banda inglesa The Beatles, considerada a mais importante de todos os tempos. Beatles 4Ever, fundada em 1976, foi a primeira banda cover a surgir no Brasil. Ingressos estão disponíveis em: www.bilheteriaexpress.com.

Data: este sábado (18), às 20h.

Local: Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171 - Rudge Ramos).

Atividades para a Consciência Negra (Rio Grande da Serra)

A primeira atração protagoniza um Sarau da Consciência Negra na Emei Central. Já para começar a semana, estão previstas atividades culturais no Parque Linear. Por fim, o mês comemorativo se encerra com sessão solene, de homenagem a dez influências negras do município.

Data: domingo (18), das 13h às 20h; segunda (20), das 13h às 20h; na próxima sexta (24), a partir das 18h.

Local: Emei Central (Rua José Maria Figueiredo, 435 - Jardim Maria Paula), Parque Linear (Av. José Belo, 1209-1279 - Chácara São Paulo), Câmara Municipal de Rio Grande da Serra (R. do Progresso - Centro).

Feijoada Cultural - Nas Várzeas da Poesia (Santo André)

Na programação, o protagonismo é de sambistas, ritmistas, jogadores, escritores e poetas do território. Além do sarau, haverá roda de samba, grafitti e a tradicional feijoada, preparada pelas mulheres da comunidade, com coordenação de Marcela Martauro. Participação de DJ Ed.Som, do rapper Renan Neri e do Coletivo Sarau na Quebrada.

Data: este sábado (18), das 11h às 17h.

Local: Rua Galiléia, 66 - Jardim Santo André.

Beer Run Festival (São Bernardo)

Com praça de alimentação e a presença de pets liberada, a atração pode ser aproveitada até por quem não participará da corrida noturna. A iniciativa reunirá bandas de rock ao vivo e produtos da Cerveja Madalena.

Data: este sábado (18), às 19h.

Local: Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário, s/n).

Espetáculo ''Dois pra lá, dois pra cá'' (São Caetano)

Com fatos históricos, culturais e políticos, o enredo constrói um panorama possível dos caminhos da sociedade. O recorte é feito dos anos de 1968 a 2023.

A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Data: este sábado e domingo (18 e 19), às 19h.

Local: Espaço Cultural Casa de Vidro (Avenida Goiás, 1.111, Centro).

Cinestesia Poética (Mauá)

A arte representada pela dança comunica a importância do movimento. Ingressos saem por R$ 35, de forma antecipada ou a R$ 25 como meia-entrada. Interessados podem reservar cadeiras pelo WhatsApp (11) 98901-2166.

Data: esta sexta (17), das 20h às 24h40.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).

Bolofos ao vivo (Mauá)

Os personagens infantis que são sucesso no Youtube se apresentam no show musical a toda família.

Data: este sábado (18), das 17h às 18h05.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).

''Bruna Louise em Burnout'' (Mauá)

A comediante tem ingressos disponíveis por ingressos a R$90 inteira, R$45 meia e R$70 antecipado.

Data: este sábado (18), das 20h às 21h10.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).

Danças pelo mundo (Mauá)

Organizado pelo Espaço do Autoconhecimento “Estrela de Luz”, a proposta é promover ao público a arte milenar de diversos estilos de dança.

Data: este domingo (19), das 18h30 - 20h30.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).

‘Mulher Negra, Amor e Labor’ (Mauá)

Este é um tributo à Carolina Maria de Jesus, mulher negra e uma heroína no campo internacional da Literatura. Na atualidade, a obra visa realizar uma imersão ao universo das catadoras da Cidade de Mauá.

Data: esta quarta (22), das 19h às 22h.

Local: Museu Barão de Mauá (Avenida Doutor Getúlio Vargas, 276 - Jardim Guarani).

Sob a Luz da Fama (Mauá)

O espetáculo contempla modalidades de ballet, jazz infantil e adulto. Os ingressos custam R$20, sob disponibilidade da Zaneli Academia de Dança.

Data: esta segunda (20), das 19h às 21h.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353 - Vila Noêmia).