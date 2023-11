Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta de hospital e comemora: Obrigado, Deus!

Notícia boa! O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do hospital no início da tarde desta sexta-feira, dia 17. Ele estava internado desde a última terça-feira, dia 14, por conta de um acidente doméstico.

Carlos contou que tudo aconteceu enquanto ele curtia muito o sol em seu sítio. O apresentador da Praça é Nossa estava tomando banho de piscina quando a família decidiu fazer um churrasco. Para se sentar nas cadeiras, ele escolheu tomar chuveirada, mas acabou tropeçando.

Mas para a felicidade de seus seguidores, anunciou por meio de suas redes a alta hospitalar:

Como sempre, essa equipe maravilhosa do Dr. Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do Dr. Tuma! Estou de alta!

E continuou agradecendo à esposa, aos fãs e colegas de trabalho que não deixaram de mandar mensagens positivas ao apresentador:

Agradeço a minha esposa, Renata, pelo amor e cuidado comigo. E não posso deixar de agradecer o carinho dos meu fãs e dos meus colegas de trabalho. Obrigado, Deus!