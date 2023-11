Victor Bonato, influencer evangélico acusado de estuprar fiéis, é solto em Carapicuíba

O influenciador evangélico Victor Bonato, acusado de estupro por três fiéis do Movimento Galpão, foi solto em Carapicuíba nesta quinta-feira, 16. A informação foi noticiada pelo UOL e confirmada pelas advogadas do influencer, que publicaram uma foto com Victor fora da prisão com a legenda "a Justiça foi feita", e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) ao Estadão.

O caso corre na 2ª Vara Criminal de Barueri. Conforme o Uol, o juiz Fabio Calheiros do Nascimento classificou os depoimentos das vítimas como "confusos" e concedeu ao influenciador o direito de responder em liberdade.

O TJSP informou que a liberdade provisória foi concedida ao influenciador sob condições como não se aproximar ou tentar contato com as denunciantes, além de permanecer em casa durante a noite e em dias de folga. O processo tramita em segredo de justiça.

O Movimento Galpão, em que Victor realizava pregações, é um grupo religioso de classe alta que realizava encontros em Alphaville. O influenciador tem 143 mil seguidores no Instagram e publicava vídeos com linguagem e visual jovens.

Antes de ser preso, no dia 19 de setembro, ele postou na rede um vídeo em que diz estar "se confessando e pedindo perdão como homem, às meninas com quem eu falhei, que defraudei e magoei".

"Cometi alguns pecados. Caí em imoralidade e iniquidade, fui contrário a tudo que eu prego e desagradei o coração de Deus. Falei com Deus, com a minha família e aqueles que confiam em mim e estou profundamente envergonhado e arrependido", ele afirma.

O perfil do Movimento Galpão divulgou uma nota, também antes da prisão, repudiando "acontecimentos que ferem diretamente o que o Galpão acredita" e dizendo que Victor, fundador do grupo, não faz mais parte da entidade. O comunicado também informa o fechamento do local.

Em uma nota à imprensa publicada na rede, a defesa do influencer diz que Victor é inocente. "Mantemos nossa crença na presunção da inocência e compromisso com a busca da verdade", diz um trecho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais