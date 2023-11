São Paulo e Milan anunciam jogo de lendas dos dois times no Morumbi; veja detalhes

São Paulo e Milan vão se enfrentar em um jogo amistoso com lendas de ambos os clubes no dia 16 de dezembro, no Morumbi. O "Reencontro de Gigantes" é uma reedição da final da Copa Intercontinental de 1993, vencida por 3 a 2 pelo time brasileiro, em Tóquio, no Japão. O título marcou a segunda vez que o tricolor paulista conquistou o título mundial. No ano anterior, em 1992, o São Paulo bateu o Barcelona, por 2 a 1, e conquistou pela primeira vez a Copa Intercontinental.

O evento vai contar com a presença de ídolos do São Paulo que estavam em campo em 1992 e 1993, como Cafu, Zetti e Palhinha, e também Diego Lugano, um dos heróis do título Mundial de Clubes da Fifa, em 2005, na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool. O Milan será representado por nomes de peso, como Seedorf, Costacurta e Panucci. O clube italiano detém três Copas Intercontinentais e um Mundial. Revelado pelo clube tricolor e ídolo no rubro-negro italiano, Kaká também deve estar presente.

"São Paulo e Milan são equipes que têm uma relação histórica dentro e fora de campo, além de histórias grandiosas. São dois gigantes do futebol que decidiram um Campeonato Mundial em uma das finais mais espetaculares de todos os tempos. Agora, 30 anos depois, para nós será um orgulho e uma grande satisfação recebê-los no Morumbi, um templo do futebol, para esta grande celebração", afirma Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo.

"Estamos felizes e honrados por participar desta partida junto com o São Paulo, com quem compartilhamos uma amizade esplêndida. Mal podemos esperar para entrar em campo, mas, acima de tudo, estamos entusiasmados por poder abraçar os mais de 32 milhões de torcedores do Milan no Brasil em um evento tão grande, rico em história e com campeões de futebol", disse Maikel Oettle, diretor comercial do Milan.

O Reencontro de Gigantes é uma iniciativa do São Paulo, com idealização da Forever Sports e execução da Octagon Latam. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 27 de novembro pelo site https://spfc.totalacesso.com/. Ainda não há informações sobre preços.