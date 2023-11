Ana Hickmann apresenta 'Hoje em Dia' com vestido que mostra hematoma no braço

*Atenção: este texto aborda agressão e violência contra a mulher, o que pode ser gatilho para algumas pessoas. Se você se identifica, ligue 180 e denuncie

A apresentadora Ana Hickmann voltou a apresentar o programa Hoje em Dia, na Record TV, na quinta-feira, 16. Ana usou um vestido branco que deixou um hematoma no braço esquerdo da ex-modelo, próximo ao cotovelo, à mostra.

No último sábado, 11, ela havia denunciado o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal. No boletim de ocorrência, obtido pelo Estadão, a apresentadora havia dito que Alexandre fechou uma porta de correr repentinamente enquanto a apresentadora tentava alcançar seu celular em uma mesa na área externa da casa do casal em Itu, no interior de São Paulo.

A ação fez com que o braço esquerdo de Ana ficasse pressionado pela porta. Durante o Hoje em Dia, porém, a ex-modelo não mencionou o hematoma e nem o associou ao episódio de agressão.

Inicialmente, Alexandre havia negado o caso, mas confessou logo em seguida. Ele, porém, negou que tenha dado uma "cabeçada" na apresentadora durante uma entrevista ao UOL. Em uma participação no Fofocalizando, programa do SBT, o empresário se disse arrependido e "dilacerado".

Ana Hickmann publica comunicado oficial sobre caso

Ana Hickmann publicou um comunicado oficial em seu canal no YouTube cinco dias após registrar o boletim de ocorrência contra o marido. "O que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história."

Ela comentou que está "longe de estar tudo bem" e disse que pretende dar mais detalhes sobre o caso, mas que ainda não está pronta. Um dos motivos é o filho, Alexandre, de nove anos, que teria presenciado o episódio.

"Eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas, porque aqui está muito machucado, mas eu prometo que eu vou fazer isso muito em breve", pontuou Ana. O caso é investigado pela Polícia Civil.