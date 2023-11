Bruna Biancardi leva filha com Neymar para praia pela 1ª vez

Bruna Biancardi levou a filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, para a praia pela primeira vez. A influenciadora fez a revelação nesta sexta-feira, 17, com uma publicação no Instagram.

"Primeira vez na praia", legendou Bruna no post. Os usuários da web comemoraram e elogiaram mãe e filha, que completou 1 mês de vida no início de novembro, nos comentários.

O passeio aconteceu pouco mais de uma semana após os pais da influenciadora terem sofrido uma invasão em sua casa. O caso é investigado pela polícia de Cotia, em São Paulo.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), três homens armados entraram na casa dos pais de Bruna Biancardi e dominaram as vítimas, de 50 e 52 anos. Os suspeitos levaram bolsas, relógios e joias.