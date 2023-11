Não há certeza de que inflação está a caminho de voltar à meta nos EUA, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, reiterou nesta sexta-feira, 17, a incerteza do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla inglês) sobre se a inflação nos Estados Unidos está a caminho de retornar à meta de 2%. Segundo ela, também há incerteza em relação à defasagem da política monetária e ao ponto no qual o aperto já foi sentido.

"E não temos certeza se a dinâmica que observamos hoje são resquícios cíclicos da recuperação pós-pandemia ou indicativos de mudanças estruturais e de uma nova normalidade para a economia nacional e global", afirmou Mary Daly, em discurso durante conferência bancária organizada pelo Banco Central Europeu (BCE).