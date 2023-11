Paris Hilton entrega que está obcecada com o primeiro filho, mas quer ter mais um bebê

Paris Hilton está amando a maternidade! Em conversa com a People, a influenciadora revelou que ser mamãe está sendo um verdadeiro sonho desde que recebeu nos braços Phoenis Barron, seu primeiro filho, gerado por barriga de aluguel.

- É muito gostoso ter essa próxima fase na minha vida e eu tenho esse pequeno anjo que ilumina todas as minhas manhãs e o sorriso dele derrete o meu coração.

Na sequência, Paris revelou que considera o bebê a sua melhor companhia atualmente e ela está completamente obcecada pelo pequeno que nasceu em janeiro de 2023.

- Ele é meu melhor amigo e eu estou obcecada.

É claro que as mamães por aí se identificam, né? Phoenix é fruto do relacionamento da socialite com Carter Reum e os dois estão amando as novas fases do bebê:

- Ele fala mamãe, sim, e papai também. Eu senti que esses dias, quando eu disse: Eu te amo, ele me disse algo de volta que soou como: Eu te amo.

Imagina só que fofura? E pode ser que o herdeiro não vá curtir o papel de filho único por muito tempo não, viu?! Hilton confessou que não vê a hora de poder ter um segundo neném em casa, dessa vez, ela gostaria que fosse uma garotinha.