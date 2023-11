Corintianos reunidos. Por falar em cinemas de Utinga... ...a jogada dos Cines Irajá e Urupema. Gianello, saudades...

Saudades do Cine Irajá, em Utinga, e do Cine Urupema, em Santa Terezinha. Ambos eram do mesmo proprietário.

Irajá e Urupema exibiam o mesmo filme, num malabarismo comum à época.

O filme exibido na primeira sessão do Urupema, passava na segunda exibição do Irajá.

O exibido na primeira sessão do Irajá era exibido na segunda sessão do Urupema.

Jovens em suas bicicletas transportavam as chamadas “partes”. Um saía do Urupema, o outro do Irajá. O encontro na Avenida Utinga para a troca das películas.

Eis um fato romântico da cidade. Lembra “Cinema Paradiso”, de Giuseppe Tornatore, produzido em 1988 e de grande sucesso na década de 1990.

Alexandre Takara, orientador de Memória

Foi emocionante ler o texto do Gianello (Memória, dia 13). Que falta nos faz Gianello, Petrolli, Paschoalino, Vangelista, Possidônio e outros tantos. A região perdeu muito com a partida deles. Tinham um envolvimento emocional, de vida mesmo, com nossa região. Talvez não tenhamos dado o valor que mereciam...

Jorge Magyar, sociólogo

Gianello em 1993 já antevia o estrago que a debandada industrial faria em nossa região.

Vanderlei Retondo, cronista

VAI CORINTHIANS. No Espaço João e Luiza Setti, quatro corintianos reunidos: Wilson Ambrósio, Aldo Samuel Bechelli, Antonio Russo Neto e Marquito Rioto; no destaque, o convite que vem de Ribeirão Pires. Nota: Gianello também era corintiano...

NAS ONDAS DO RÁDIO

Uma trombada.

E está inaugurado...

...este semáforo!

Texto: Milton Parron

O trânsito em São Paulo está cada vez mais caótico e um conjunto de fatores tem sido responsável por essa situação, a começar por obras inacabadas e executadas em horários impróprios, semáforos fora de sincronismo ou inoperantes e, claro, excesso de veículos.

No programa “Memória” deste final de semana será dedicado um bom espaço aos problemas de trânsito em nossa Capital desde meados da década de 1940 quando foram instalados os primeiros faróis de trânsito.

Um flagrante interessante será mostrado, documentado pelo repórter José Carlos de Moraes, o Tico-Tico, no momento em que transmitia pela Rádio Bandeirantes, em 1948, a inauguração do 15° semáforo da cidade na esquina da Marques de Itu com a Rego Freitas.

Assim que o governador Adhemar de Barros acionou a tomada ligando o semáforo ouviu-se um forte barulho. Dois carros chocaram-se, inaugurando com pompa e circunstância aquele sinal de trânsito.

Também em destaque as primeiras campanhas de trânsito pelo rádio e a morte do coronel Américo Fontenele diante das câmeras da TV Paulista em 1967, quando discutia com a deputada Conceição da Costa Neves sua tumultuada administração à frente do Departamento Estadual de Trânsito, que mais tarde virou Detran.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Aplicativo Bandplay. O trânsito paulistano. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, bem depois do futebol; amanhã, domingo, às 7h da manhã; sexta-feira, às 23h.

Arquivo de Memórias Musicais

Homenagem ao Dia da Bandeira, sua história, seu hino. Conheça a maior bandeira brasileira e o homem encarregado de zelar por ela.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A música, usos e costumes da Itália de todos nós.

Produção e apresentação, Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 17 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8546

DIADEMA – A cidade organizava a sua primeira emissora FM, a Planalto Stereo, 104,1 MHz. Sócia majoritária: vereadora Cida Ferreira.

ESPECIAL – Avape (Associação para Valorização de Excepcionais), de Santo André, atendia a 900 pessoas.

Reportagem: Mariângela Devienne.

MEMÓRIA – O time dos topógrafos de São Bernardo.

EM 18 DE NOVEMBRO DE...

1933 – Primeiro de Maio FC realiza o Baile da Primavera, com concurso de dança.

HOJE

Dia do Conselho Tutelar

Dia Nacional do Notário e do Registrador

Dia do Colecionador

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Agudos do Sul, Floresta, Ivatuba e Janiópolis.

E mais: Porto Real do Colégio (AL) e Princesa Isabel (PB).

Duas basílicas

18 de novembro

Igreja celebra a dedicação às basílicas de São Pedro e São Paulo, apóstolos.

A festa remonta ao século IV, quando as duas basílicas foram erigidas.

Papa Silvestre (314-335) construiu a Basílica de São Pedro; e o papa Siríaco (384-399) a de São Paulo.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)