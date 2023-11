Obituário - 20 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Josefina Siqueira Marques, 96. Natural de Sales Oliveira (SP). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 15. Memorial Planalto.

Lourdes Marconato dos Santos, 85. Natural de Cajobi (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darci Chaves Santo, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luzia Crisci, 79. Natural de Promissão (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idione de Almeida Tavares, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josenildo Bezerra dos Santos, 63. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Regina Silva, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Autônoma. Dia 15. Jardim da Colina.

Elizeu Alves Alexandre, 43. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Pedreiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Genezio Lino da Cruz, 89. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério São Caetano, Vila Paula;

Nelson Ludovico Kamradt, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Caetano Flores, 67. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Nova Paulicéia, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Costa de Barros, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

Luiz Carlos de Lima, 58. Natural de Rolândia (PR). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Sônia Maria Lembranque Damasceno, 64. Natural de Duque de Caxias (RJ). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Vale da Paz.

Juliana Ferreira da Cruz, 38. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Nuckson Patrick Carvalho, 29. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

MAUÁ

Benedicta Maria Braido, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Memorial Planalto.

RIBEIRÃO PIRES

Adaide Zanini Ribeiro, 84. Natural de Quintana (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.