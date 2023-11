Obituário - 17 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Iraci de Lima Oliveira, 94. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Madruci Bitelli, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Getúlio Nogueira de Assis, 69. Natural de Califórnia (PR). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Soares dos Santos, 62. Natural de Nanuque (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Sebastião da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vanil Luiz Gonçalves, 52. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pedreiro. Dia 12. Cemitério Municipal de Santa Rita do Sapucaí.

SÃO CAETANO

Maria Primon Prescionoto, 96. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Bonomi, 94. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Saudade, bairro Cerâmica.

José Lourival de Almeida Rocha, 90. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Ariel José de Lima, 80. Natural de Bálsamo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lídia Serbaluski Ravelli, 83. Natural de Bocaiúva do Sul (PR). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Josefa Ermina de Jesus Santos, 79. Natural de Antas (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Arlindo Julio Domingos, 78. Natural de Canhotinho (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ferreira de Souza Filho, 72. Natural de Barreiras (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Carmenci Olívia de Oliveira Melo, 71. Natural de Xucuru,

Belo Jardim (PE). Residia no Parque Real, em Diadema. Vale da Paz.

Maria de Fátima da Fonseca dos Santos, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Jurandir Rodrigues de Oliveira, 69. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Joel Paulo Vacchi, 65. Natural de Videira (SC). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Suely Dias Nascimento, 63. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lúcia Xavier de Paula, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Edina Lucas, 60. Natural de Iapu (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema

Itamar Batista dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

Mauro César Pereira, 47. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Raquel Aparecida de Souza, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Americanópolis, na Capital. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Edilene da Silva Lucas, 40. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério São Sebastião, em Inhapim.

Lígia de Cássia Gomes, 24. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Neuza Camargo de Almeida, 26. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Guilherme dos Santos Rodrigues, 18. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Carlos Ritschel, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Hedwig Maria Elise de Cândido, 83. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Gerson Aureliano Timóteo, 74. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Francisco Santiago, 59. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia na Vila do Forte, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.