Madonna promete vinda ao Brasil durante show na Alemanha

Madonna prometeu vinda ao Brasil durante show na Alemanha pela turnê The Celebration Tour. A declaração viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 17. O site da artista ainda não foi atualizado com datas oficiais.

Entre músicas, a artista perguntou quantos brasileiros estavam presentes na plateia. Imediatamente, algumas pessoas gritaram para responder à pergunta.

A artista, então, pediu para os fãs levantarem e balançarem as mãos. "Eu estarei lá no Brasil, em algum momento", completou ela, prometendo a vinda ao País.

Não é a primeira vez que Madonna menciona o Brasil na turnê. No começo do mês, a artista viralizou quando foi chamada de "gostosa" durante um show em Lisboa e brincou: "deve ter sido um brasileiro que disse isso".

O site oficial de Madonna ainda não atualizou com datas oficiais para eventuais shows no Brasil, mas apresentações no México já foram confirmadas para abril de 2024.

Madonna segue para shows em Paris, na França, após finalizar as apresentações na Alemanha nesta quinta-feira, 16.