Taylor Swift recebe homenagem no Cristo Redentor e imagem repercute internacionalmente

Na última quinta-feira, dia 16, os pedidos dos swifties foram ouvidos. O Cristo Redentor, principal monumento do Rio de Janeiro, foi iluminado com uma camiseta que relembra a icônica usada por Taylor Swift no clipe de You Belong With Me.

A ação foi movida pelos fãs da cantora, que pediram para o santuário localizado nos pés do Cristo para fazer a homenagem. Em resposta o reitor do local, Padre Omar pediu que fossem arrecadados 20 mil unidades de panetones e água mineral até às 21 horas da última quinta-feira. A boa ação correu conforme o previsto e por isso a homenagem para Taylor pôde rolar.

A imagem do monumento com a camiseta relembrando Swift rodou o mundo e os internautas adoraram a surpresa. Até fora do Brasil os fãs da loirinha engajaram e curtiram a iniciativa.

A estreia de Taylor em solo brasileiro rola nesta sexta-feira, dia 17, no Rio de Janeiro, com a The Eras Tour.