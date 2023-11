Doente, Anahí chora após voz falhar em show: - Peço enormes desculpas

Ela merece todo apoio! Anahí está em turnê com o RBD no Brasil e, recentemente, usou as redes sociais para contar que estava com muita dor no corpo e febre alta. Mesmo doente, a cantora afirmou aos fãs brasileiros que iria dar tudo de si nos palcos.

Na noite da última quinta-feira, dia 16, durante a apresentação, Anahí acabou caindo no choro e pedindo desculpas pela sua performance.

- Não tenho muitas forças nem para falar, mas quero dizer a todos vocês obrigada com todo o meu coração. Perdão por chorar, mas vocês sabem que eu sou chorona. Ainda mais hoje que não me sinto bem.

Horas antes da apresentação, Anahí disse que não sabia o que tinha, mas estava sendo acompanhada pelos médicos. No show, ela reforçou o assunto.

- Vocês merecem todo o meu respeito, todo o meu profissionalismo. Não sei o que está acontecendo, mas estou com febre e muita dor nos ossos. Não sei o que é, estão me examinando e logo veremos o que está acontecendo.

E encerrou:

- Eu não queria perder essa noite com vocês. Peço enormes desculpas pela minha voz, não sei o que acontece, mas vou fazer esse show com todo meu coração, assim como a Dulce María, que também não está bem.