Natureza, aventura e sol – Roteiro de primavera em Bariloche

As cidades da Patagônia argentina são reconhecidas mundialmente pela temporada de neve e pelas paisagens de inverno, mas também abrigam atrações turísticas que podem ser visitadas em outros períodos do ano. Quem planeja um roteiro de primavera em Bariloche, por exemplo, consegue contemplar cenários impressionantes. Com o derretimento da neve e o despertar da natureza, o destino rodeado por lagos e montanhas oferece uma variedade de atividades ao ar livre, que são marcadas por paisagens cheias de cores, aventura e sol.

Independentemente da época da viagem, há muito o que fazer em Bariloche. Entretanto, para aproveitar a primavera, uma boa sugestão é ir à cidade em setembro, quando a região fica um pouco mais vazia e ainda conta com neve.

Roteiro de primavera em Bariloche

Para quem pensa em viajar para a cidade argentina em períodos que não são de alta temporada, algumas das opções de passeios são caminhar pelo Centro Cívico ou pela rua Mitre, que reúnem diversas lojas de presentes e chocolaterias. Alternativa ainda é visitar a Catedral de Bariloche (igreja Nossa Senhora de Nahuel Huapi) ou as cervejarias, que são destaques nacionais e fazem parte da rota cervejeira.

A pesca também é comumente realizada em Bariloche, por conta da grande quantidade de rios e lagos na cidade, que permitem a realização de atividades de aventura, como rafting no rio Manso, passeios de caiaque, canoas e stand up rafting no rio Limay. Navegar pelas águas azuis do lago Nahuel Huapi é outra opção para explorar a hidrografia de Bariloche. Os trajetos permitem conhecer a Isla Victoria e o Bosque de Arrayanes ou o Porto Blest, a cachoeira dos Cántaros e realizar o Cruce Andino, que percorre a Cordilheira dos Andes.

Ainda para quem gosta de aventura, a cidade possui atrações pensadas para desfrutar a natureza, como cavalgadas na estepe patagônica ou no bosque, arvorismo e tirolesa, além de trilhas até as montanhas mais tradicionais. Entre elas, Cerro Catedral, Cerro Otto, Cerro Lopez, Cerro Campanario e Cerro Tronador ou até a Reserva Natural Urbana Laguna Él Trébol, que possuem vistas singulares da região.

Os passeios na natureza também fazem parte do roteiro de primavera de Bariloche. Uma dica é visitar a região de São Pedro, onde é possível contemplar a beleza das flores e das montanhas em um único cenário, ou ainda o campo de tulipas. Outra opção bastante requisitada é fazer um piquenique ao ar livre, apreciando as paisagens e degustando a gastronomia da Patagônia.

O passeio pelo Circuito Chico é outro atrativo imperdível da cidade. O trajeto é considerado o city tour das paisagens de Bariloche, percorrendo 65 km da margem sul do lago Nahuel Huapi.

