Black Friday: ClickBus tem passagens a R$ 4,90

A ClickBus promove ofertas de passagens rodoviárias a partir de R$ 4,90 e cupons de desconto exclusivos para Black Friday 2023. Os consumidores tem acesso a descontos por meio do aplicativo e do site da empresa.

“Estamos comprometidos em proporcionar viagens acessíveis e convenientes para todos os brasileiros. Seguimos animados com as ofertas para este período e temos uma expectativa de aumento de 50% das vendas em comparação com a Black Friday de 2022”, diz Rodrigo Polacco , CPO & COO da ClickBus.

Para aquecer os motores, a empresa tem até 22 de novembro algumas ofertas exclusivas. Para aqueles que querem conhecer os benefícios da compra online de passagens rodoviárias a empresa ofertará um cupom de R$ 30 Off para a primeira compra. Para quem já é cliente, haverá cupons de desconto em https://clickb.us/3seZVQe

As promoções para a Black Friday 2023 incluem viagens de ônibus a partir de R$ 4,90 para destinos selecionados, cupons de 30% off e 45% off para os consumidores que comprarem exclusivamente pelo aplicativo da ClickBus. Além das ofertas no aplicativo, por meio do site (mobile e desktop), os clientes terão acesso a passagens rodoviárias a partir de R$ 29,90.

As ofertas de passagens de rodoviárias por R$4,90 e os cupons de desconto estarão disponíveis para compra a partir de 23 de novembro até 26 de novembro, às 23h59, ou enquanto durarem os estoques de poltronas com descontos.

Para aproveitar essas ofertas, os interessados devem visitar o site da ClickBus (https://www.clickbus.com.br/) ou fazer download do aplicativo de celular (iOS e Android).