Priscilla explica origem de novo visual radical e recebe mensagem encorajadora de Ivete Sangalo

Mudanças e mais mudanças! Nesta sexta-feira, dia 17, Priscilla participou do programa Encontro, da TV Globo, para divulgar a carreira musical e explicou a origem do novo visual radical.

Segundo a artista, ela sentia a necessidade de deixar as origens um pouco em stand by e se apresentar como artista pop. Para isso, havia chegado o momento de mudar a imagem. A cantora encerrou a fase antiga, dos cabelos longos e castanhos, para acatar as madeixas curtinhas e vermelhas, além das sobrancelhas tingidas e o corpo tatuado.

- Eu sempre fui muito expressiva. Não é a primeira vez que mudo o meu visual radicalmente, mas como é um momento novo, eu também queria trazer um visual diferente para marcar a nova fase. Pessoalmente falando, eu me divirto muito fazendo isto. É uma das maneiras mais legais de poder me expressar Foi uma construção a longo prazo.

A cantora ainda falou sobre os comentários maldosos que vem recebendo por conta das mudanças.

- Às vezes, o pessoal que pega o bonde andando se assusta, pensa: Meu Deus, era isso e virou isso? Mas, na verdade, eu tenho feito esta construção há muito tempo. A vida do artista é feita de ciclos.

E não parou por aí. Priscilla recebeu uma mensagens encorajadoras de Ivete Sangalo, IZA, que aprovaram a nova era da artista:

- É um talento. Uma força da natureza. Uma voz incomparável e, acima disso, uma menina muito determinada. Continue caminhando pois você é um talento. Esse seu talento tem que ser visto por todos, disse Sangalo.

- Sou muito a sua fã e você sabe disso. Você é uma das artistas mais completas do nosso país. Fico muito feliz que cada vez mais você tenha se encontrado. Você continua com a sua essência, completou IZA.