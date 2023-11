Shakira vence Grammy Latino com música sobre Gerard Piqué e dispara: - No passado já não há nada

O momento é dela! Shakira deu o nome durante a premiação do Grammy Latino 2023 que aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 16, em Sevilha, na Espanha. A cantora foi indicada em várias categorias, levou o prêmio de Melhor Canção, fez duas apresentações e até cantou ao lado dos filhos, Milan e Sasha.

Após ser premiada na categoria Melhor Canção com o hit Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que contém indiretas e referências ao seu antigo casamento com Gerard Piqué, Shakira fez um discurso e falou sobre o passado. Além claro de mandar um recado aos seus herdeiros.

Que felicidade! Este prêmio eu quero dedicar aos meus filhos, Milan e Sasha, porque prometi a eles que vou ser feliz. Prometi a eles que vão ter uma mamãe que vai rir com toda a sua risada, porque eles merecem. Por isso, desde já, estou pensando no que está por vir, nas canções que vou escrever, nas turnês que estou para fazer, no público com o qual vou compartilhar isso. Porque, como disse um amigo, no passado já não há nada, só se recorda o futuro.

Vale pontuar que Shakira recebeu o prêmio das mãos do jogador espanhol Sergio Ramos, rival de Piqué nos campos.