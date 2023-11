Ana Hickmann abre coração em novo comunicado: Eu não vou parar de viver, eu não vou parar de ser feliz

Ana Hickmann não esconde que está passando por uma fase delicada. Depois de denunciar o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica no último sábado, dia 11, a apresentadora gravou um comunicado em seu canal no Youtube para conversar com os seguidores.

Ana contou que ainda não teve forças para falar abertamente sobre o tema, mas conta que ainda pretende esclarecer os fatos. A apresentadora falou bastante sobre o seu filho, Alexandre Jr., de nove anos de idade, e disse que está focada em cuidar dele no momento.

- Eu sou mãe, e essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno. O meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Exatamente por isso, que eu ainda não estou pronta para falar, porque ele também não está pronto.

E continua:

- Eu quero abrir meu coração para vocês, eu vou abrir meu coração para vocês na hora certa. [...] Eu não vou parar, eu não vou parar de viver, eu não vou parar de ser feliz, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar.