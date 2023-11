Alexandre de Moraes vota por validar mandato de Guto Volpi

O ministro Alexandre de Moares, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), acompanhou o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques e entendeu que não houve irregularidade na eleição do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL). Assim, são dois votos pela manutenção de Guto como chefe do Executivo.

O diretório municipal do Podemos ingressou na Justiça Eleitoral contestando o fato de Guto ter sucedido o pai, Clóvis Volpi (PSD), cassado em 2022 pelo TSE – Guto era presidente da Câmara, ficou como prefeito interino e, em dezembro de 2022, se candidatou e se elegeu para mandato definitivo.

“Não se cogita a incidência da norma geral e proibitiva contida no artigo 14, parágrafo 7º, da

Constituição Federal, consideradas as peculiaridades do caso - prefeito cassado estava no seu primeiro mandato e poderia ser candidato à reeleição, e, ainda, a imprevisibilidade das eleições suplementares -, afastando-se qualquer desrespeito à ratio da norma constitucional, não havendo falar na utilização da máquina pública em favor do parente, tampouco na perpetuidade no poder de um mesmo grupo familiar na chefia do Poder Executivo”, escreveu Moraes.

Faltam votar ainda os ministros Nunes Marques, Cármen Lúcia, Raul Araújo, Ramos Tavares, e a ministra substituta Maria Isabel Gallotti. Eles têm até esta sexta-feira para emitir os votos.