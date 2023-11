Mãe de Marília Mendonça escreve texto emocionante apósMãe de Marília Mendonça escreve texto emocionante após filha ganhar o Grammy Latino filha ganhar o Grammy Latino

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, não segurou a emoção ao descobrir que a filha havia ganhado mais um Grammy Latino. A premiação aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 16, e contou com vários brasileiros, como Anitta, Tiago Iorc e IZA.

Marília venceu a categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Decretos Reais, lançado após sua trágica morte, em novembro de 2021. É neste projeto, por exemplo, em que está o hit Leão, que tomou as rádios de todo o país após o lançamento.

Ao comemorar o prêmio, Ruth escreveu:

Não é e nunca será a mesma coisa sem você aqui, sabemos o quanto você estava focada em buscar esse Grammy e fazer o seu tão sonhado discurso em espanhol. Discurso que seria um fomento a união latino-americana através da música, das artes e do respeito. Que só a arte poderia romper as barreiras que a diferença das línguas promove. E temos esperança que o seu legado inspire novos talentos a brilhar e superar as dificuldades. Decretos Reais é um projeto concebido com suor, lágrimas e sorrisos, é um marco para a eternidade, é a prova viva de que ela está viva. Obrigado a todos pelas boas energias e lembrem-se: O impossível só existia antes da Rainha existir. Cumpram-se os Decretos Reais.