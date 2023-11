Mallory: Air Fryer Digital Premium chega ao mercado; veja detalhes

Com capacidade para 5,5l a Mallory colocou no mercado a Air Fryer Digital Premium. Com display digital que traz informações precisas sobre temperatura e tempo restante de cozimento, o modelo tem ainda receitas pré-programadas e funções para permitir o preparo de refeições no ponto perfeito e com apenas um clique.

A Air Fryer Digital se destaca pelo seu design moderno, diferente das fritadeiras mecânicas, e por seu painel touch. Além de possibilitar o ajuste de temperatura e tempo de forma rápida, o modelo tem tempo programado de até 60 min e BIP sonoro – acionado no término da programação.

Com 1500W de potência, grade antiaderente removível para facilitar o processo de limpeza e impedir que alimento grude, a nova air fryer tem pés antiderrapantes que ajudam a manter sua estabilidade, reduzindo o risco de acidentes.

A Air Fryer Digital Premium Mallory custa R$ 600 e já está disponível nas principais redes de varejo, em marketplaces e também no e-commerce www.mallory.com.br.