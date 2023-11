Consciência Negra: veja o que abre e o que fecha em São Paulo neste feriado

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra será feriado em todo o território paulista na próxima segunda-feira, 20 - a nova lei estadual foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em setembro deste ano. Na capital paulista, a data já era celebrada desde 2007, graças à lei municipal 14.485, daquele ano. Desta forma, alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado ao longo do fim de semana prolongado. Em outros cinco Estados e em cerca de 1.260 municípios a data também é considerada como feriado.

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na segunda-feira, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para realizar transferências e pagar contas nos dias em que não houver expediente nas agências, da mesma forma como os caixas eletrônicos das agências.

Correios

As agências dos Correios também não terão funcionamento na segunda-feira, no feriado da Consciência Negra.

Agências

Todas as agências de atendimento presencial da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estarão fechadas no feriado de 20 de novembro, assim como os postos das unidades do Poupatempo e do Descomplica SP. Também não haverá expediente nas agências Ganhatempo em Barueri, Resolve Fácil em Itapevi e Rede Fácil em Guarulhos.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na segunda-feira, em razão da redução de circulação de veículos pela capital paulista. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a Operação Estrada durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, desta sexta-feira, 17, até segunda-feira. A previsão pelas concessionárias é de que dois milhões de veículos utilizarão a malha rodoviária no sentido do litoral e interior paulista.

A CET recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem deslocamentos entre as 14 horas e 22 horas desta sexta-feira, preferencialmente programando sua viagem para depois das 22 horas. "A companhia aconselha também que motoristas que utilizam as rodovias no entorno da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, evitem o acesso ao sistema viário da cidade neste intervalo", orienta.

Saúde

Na segunda-feira, feriado da Consciência Negra, funcionarão normalmente as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação contra a covid-19 e multivacinação.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7 horas às 19 horas;

- AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7 horas às 19 horas;

- Assistência Médica Ambulatorial Especialidades (AMA-E) - das 7 horas às 19 horas;

- Hospitais Municipais (HMs);

- Hospitais Dia (HDs) - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

- Prontos-socorros Municipais (PSMs);

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

- Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Os quatro hospitais veterinários públicos (norte, sul, leste e oeste) permanecerão fechados durante o feriado.

Doação de sangue

Caso queira aproveitar o feriado para doar sangue, entre em contato com a Fundação Pró-Sangue, para verificar sobre o agendamento ao longo do fim de semana prolongado. Clique aqui para mais informações.

Parques urbanos

Quem pretende visitar algum parque urbano, deve se atentar aos horários de funcionamento.

Programação cultural

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado organizou uma programação para celebrar a trajetória da comunidade negra nas artes brasileiras, com atrações gratuitas na capital, interior e litoral.

Os Museus, as Fábricas de Cultura, Teatros, Bibliotecas e Oficinas Culturais do Governo de São Paulo oferecem um roteiro variado. O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo terá o 2º Ocupa MAB, Festival de Música e Gastronomia Africana e Afro-brasileira, repleto de apresentações musicais e de cultura popular com musicalidades. Desta vez, terá parceria com o Museu das Favelas, no dia 20, das 9 horas às 18 horas.

A gastronomia contará com sabores provenientes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Egito, Marrocos, República Democrática do Congo, Sudão e Uganda. A entrada e a programação são gratuitas no dia 20, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível que será destinado a instituições parceiras do museu.

No Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, de 21 a 24, das 9 horas às 18 horas, acontecerá o Booggie Week, o festival de cultura preta que reunirá arte, moda, entretenimento, música e homenagens.