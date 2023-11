Sinner vence Rune e leva Djokovic para as semifinais do ATP Finals

Jannik Sinner entrou em quadra, nesta quinta-feira, com vaga garantida nas semifinais do ATP Finals, mas seu último duelo na fase de grupos era decisivo para seu adversário dinamarquês Holger Rune, ao qual derrotou por 2 sets a 1, e também para o atual número 1 do mundo Novak Djokovic, que dependia de um triunfo de Sinner para avançar. O resultado positivo do italiano, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, definiu, portanto, a classificação do sérvio e a eliminação de Rune no Grupo Verde.

Djokovic venceu o polonês Hubert Hurkacz mais cedo nesta quinta, por 2 a 1, mas o set perdido fez com que ele ficasse atrás de Rune no critério de desempate, portanto o dinamarquês ficaria com a vaga caso tivesse vencido Sinner por qualquer placar. Para o italiano, a vitória representou a classificação em primeiro lugar. Outro garantido nas semifinais é de Daniil Medvedev, do Grupo Vermelho, no qual Carlos Alcaraz e Alexander Zverev disputam a última vaga.

Sinner contrariou as análise que apontavam um duelo de muito equilíbrio, pois fez um primeiro set de enorme precisão e engoliu Rune nos primeiros games, não à toa quebrou dois saques do adversário e abriu 4 a 0. Manteve-se no controle até o fim, entregou apenas dois games e não demorou para decidir a partida quando teve a chance, ao aproveitar o segundo set point para fechar a parcial em 6/2.

A história do segundo set foi diferente. O domínio apresentado pelo italiano na parcial anterior não foi visto em nenhum momento, talvez por causa de dores nas cosas que ele demonstrou sentir. Muito melhor e cometendo menos erros, Rune mostrou que estava de volta ao jogo, forçando duelos mais longos, como no quarto e no quinto game, um vencido por cada tenista. A primeira quebra veio no último game, a favor do dinamarquês, que fez 7/5 para forçar o set derradeiro.

No terceiro set, a batalha foi intensa, especialmente no longo terceiro game, encerrado com vitória de Rune, que abriu vantagem de 2 a 1. Sinner só tomou a dianteira no fim, ao quebrar o serviço do rival e abrir 5/4, antes de fechar em 6/4.